Hufnagl & Kreundl überzeugen mit 6. EM-Finalrängen

Sowohl Hufnagl als auch Kreundl zeigten in der Freitag-Abendsession starke Leistungen. Die Wienerin Hufnagl hatte die kraftraubende Delfin-Strecke dreimal schwimmen müssen, da sie nach dem Vorlauf in ein Swim-off um den letzten Finalplatz musste. Dieses entschied sie in der nationalen Rekordzeit von 2:06,76 Sekunden für sich, im Endlauf blieb die 23-Jährige nur 0,03 Sekunden über dieser Marke. Die Oberösterreicherin Kreundl verbesserte ihre ein Jahr alte OSV-Bestleistung um 0,10 Sekunden auf 59,36 Sekunden.