Mutter und Sohn als Drogenpflanzer vor Gericht

Beim Prozess am Freitag in Linz musste selbst die Richterin schmunzeln, als die mitangeklagte 65-Jährige im Lebenslauf angab, eine gelernte Floristin zu sein. Sie will ihren kriminellen Sohn lediglich mit ihrem grünen Daumen unterstützt haben, als diesem die Gärtnerei in der Kellerplantage zuviel geworden sei.