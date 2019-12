„Gipsy Queen“

Mit einem Putzjob in der Hamburger Kultkneipe „Ritze“ bringt die alleinerziehende Mutter Ali (Alina Serban) sich und ihre beiden Kinder gerade so über die Runden. Aus ihrem rumänischen Roma-Dorf hatte man sie davongejagt - verstoßen vom eigenen Vater -, nachdem sie ledig schwanger wurde. Als Ali ihren Schmerz und Frust an einem Boxsack auslässt, erkennt „Ritze“-Besitzer Tanne (Tobias Moretti) sofort das Talent der Ex-Boxerin ...