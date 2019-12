Prügel und Morddrohung in Linzer Klassenzimmer

Ein 13-jähriger Schüler ist am Dienstagvormittag in einer Neuen Mittelschule in Linz im Klassenzimmer von einem 15 Jahre alten Burschen verprügelt worden. Der Ältere war in die Klasse gestürmt, wo er dem 13-Jährigen mehrere Faustschläge gegen den Kopf und den Oberkörper sowie Fußtritte gegen den Unterleib und die Beine versetzte.