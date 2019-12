Gymnasiasten auf mühsamer Wanderschaft

Mehrmals in der Woche müssen Schüler ihr Gymnasium in der Rainergasse verlassen und in die Castelligasse pilgern. Das Problem: Die Schule ist rund 750 Meter entfernt und manche wandernden Schüler fallen so um Pausen um. „Mein Sohn kann auch seinen Spind nicht benützen, da er seine Sachen quasi immer mit sich herumtragen muss. Es muss endlich eine Lösung her“, so eine erboste Mutter.