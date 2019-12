„Einkaufsausflug nach Wien war ein Albtraum!“

„Bei uns war der Kunde immer König“, sagt Angelika G. (51), gelernte Verkäuferin aus Neulengbach in Niederösterreich. Am ersten Adventwochenende sei sie alles gewesen, nur keine Königin. Ihr Vorwurf: Kurz vor dem Zusperren durfte sie nicht mehr in ein Outletgeschäft in Wien. „Ich wurde umzingelt und bedrängt.“ Anzeige!