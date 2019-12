Baltimore gewinnt Giganten-Duell gegen die 49ers

Quarterback-Star Aaron Rodgers warf beim deutlichen 31:13 (17:10) seiner Green Bay Packers gegen die New York Giants vier Touchdown-Pässe. Für die Packers war es der neunte Saisonerfolg. Die Cincinnati Bengals feierten mit einem klaren 22:6 (17:6) gegen die New York Jets den ersten Sieg der laufenden Spielzeit. Die Bengals waren bis dato das letzte sieglose Team in der gesamten Liga.