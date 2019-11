SPÖ-Krise: Bures macht Rendi-Wagner die Mauer

Die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) hat der umstrittenen SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Freitagabend in der „ZiB 2“ die Mauer gemacht. Bures äußerte zwar Verständnis für die Kritiker in der Partei, betonte aber mehrfach, man müssen an einem Strang ziehen: „Wir dürften keinen Keil zwischen uns treiben und uns gegeneinander ausspielen lassen.“ Bures sagte zudem, sie glaube, dass das Spitzentreffen am Freitag im Rathaus in der Sozialdemokratie ein „Startschuss“ in Richtung bessere innerparteiliche Zeiten sein könnte.