Wegen Gitarre: Sohn sticht auf seinen Vater ein!

In der Nacht zum 28. November 2019 eskalierte ein Familienstreit um die Besitzverhältnisse einer Gitarre im Bezirk Schärding. Dabei beschimpfte und bedrohte um etwa 3.30 Uhr früh ein 35-Jähriger zuerst seinen in der gemeinsamen Wohnung lebenden 66-jährigen Vater. Er holte dann ein Küchenmesser mit einer etwa 15 cm langen Klinge und stach in Richtung seines Vaters. Dieser erlitt dabei leichte Stich- und Kratzverletzungen am Oberkörper.