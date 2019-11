Mit Pistole hantiert: Freund (26) angeschossen

Zu einem folgenschweren Schussunfall ist es am Mittwochabend in einer Linzer Wohnung gekommen. Ein 25-Jähriger aus Feldkirchen an der Donau hantierte dort in der Wohnung seines 26-jährigen Freundes mit einer Pistole. Dabei löste sich ein Schuss und traf den 26-Jährigen am Oberkörper. Der Linzer wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert.