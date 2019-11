Nachtschwester bemerkte Brand in Seniorenwohnhaus

In der Nacht auf Mittwoch wurde eine Nachtschwester eines Seniorenwohnhauses in Villach auf eine Rauchentwicklung im Keller aufmerksam. Sie verständigte sofort die Feuerwehr. Die Hauptfeuerwache Villach konnte einen in Brand geratenen Elektromotor ins Freie bringen und die Räumlichkeiten entlüften.