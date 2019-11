Bewaffnete entführen Flugzeug in Papua-Neuguinea

Bewaffnete haben in Papua-Neuguinea ein Flugzeug entführt und sich nach der Landung mit der Fracht davongemacht. Wie die Charterfluglinie Tropicair mitteilte, waren die acht Männer am Dienstag bei einem Zwischenstopp zum Auftanken in Gasmata auf der Insel Neubritannien in die Maschine eingedrungen und hatten den Piloten zum Abflug gezwungen. Passagiere waren nach Angaben der Airline nicht an Bord.