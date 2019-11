Ex-Politiker möchte nach Alkohol am Steuer helfen

Er will seine Erfahrungen weitergeben

Jetzt knüpft Weilbuchner selbst daran an und sagt: „Ich musste meine politische Karriere beenden, da mir am 25. November 2018 zum zweiten Mal die Lenkberechtigung aufgrund von Trunkenheit entzogen wurde. Genau ein Jahr nach dem Vorfall will ich meine Erfahrungen und Erkenntnisse an Menschen weitergeben, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.“