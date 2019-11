„Ich werde die Trophäe gut sichtbar aufstellen“

Am Wochenende wurde der Österreichische Theaterpreis „Nestroy“ zum 20. Mal vergeben. Im Vorfeld waren zwei Schauspieler vom Landestheater Linz in der Nachwuchs-Kategorie nominiert worden sowie zwei Theaterstücke. Anna Rieser hielt schließlich die begehrte Trophäe in Händen: Die 30-jährige Salzburgerin, die seit drei Jahren in Linz fix engagiert ist, wurde zur „Besten Nachwuchsschauspielerin 2019“ gekürt. „Es ist wie Sport“, sagt Rieser über eine intensive Rolle, die sie in Lars von Triers „Dogville“ spielt und mit der sie die Jury überzeugte. Der „Krone“ gesteht sie noch, dass es sie nun nach Wien ziehe.