Kathi Truppe: „Mein Herz schlug noch nie so wild!“

„Ausgerechnet hier in Levi. Dieser Hang liegt mir eigentlich gar nicht! Nie im Leben hätte ich damit gerechnet“, konnte es die 23-jährige Kärntnerin kaum fassen. Die gestand, dass sie vor dem zweiten Lauf unglaublich nervös war: „Mein Herz schlug noch nie so wild!“ Eigentlich hatte sich Kathi dann schon mit Rang vier angefreundet. „Die Sache war für mich erledigt, ich hab gar nicht mehr hingeschaut“, gestand Truppe. Doch dann flog die Halbzeit-Führende Petra Vlhova spektakulär aus dem Rennen. „Alles ging plötzlich so schnell, auf einmal stand ich auf dem Stockerl!“