Monsanto setzte hochgiftiges Pestizid ein

Wegen Schuldeingeständnis minder schweres Delikt

Die US-Justizbehörden wollten Monsanto ursprünglich strafrechtlich belangen, nun bleibt es aber verbunden mit dem Schuldeingeständnis zunächst bei einem minder schweren Delikt. Die Strafe setzt sich zusammen aus einem Bußgeld in Höhe von sechs Millionen Dollar und einer Zahlung von vier Millionen an die Behörden in Hawaii.