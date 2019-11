Casinos-Betriebsrat: „Guter Ruf in Gefahr“

Der Betriebsrat der Casinos Austria hat sich in einem offenen Brief mit einem „Hilferuf“ an Organe des Unternehmens, Justiz, Politik und Medien gewendet. Alle öffentlich diskutierten Vorwürfe beträfen Vorgänge außerhalb des Unternehmens. „Casinos Austria und seine Mitarbeiter haben sich nichts zuschulden kommen lassen!“, so der Betriebsrat. Trotzdem sei nun der gute Ruf der Casinos Austria in Gefahr.