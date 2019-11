Ibiza-Söldner wollte 15.000 € Prämie von Polizei

Der 52-Jährige mit Geheimdiensterfahrung auf dem Balkan ist auch einer jener Verdächtigen, die bei der jüngsten Razziawelle in Salzburg festgenommen wurden. Über ihn, seinen früheren Kollegen mit bosnischen Wurzeln in einer auf Industriespionage spezialisierten Firma, in der auch der Dolmetscher der „Oligarchennichte“ im Video auftrat, sowie die Ex-Freundin dieses Detektivs wird wohl am Freitag im Wiener Landesgericht die U-Haft verhängt. Es geht um Verdunkelungs- und Tatbegehungs- bzw. Fluchtgefahr.