Nach Ermahnung riss Raser seinen Freund in den Tod

„Es tut mir alles so furchtbar leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll“ - weil er im Drogen- und Alkorausch in Taufkirchen an der Pram in Oberösterreich einen Unfall verursacht und einen 21-jährigen Schärdinger in den Tod gerissen hatte, fasste der 20-jährige Angeklagte in Ried im Innkreis 15 Monate teilbedingte Haft aus. Nicht rechtskräftig.