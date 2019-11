Nebel beherrscht das Wetter in den kommenden Tagen

Von Vorarlberg bis ins Mostviertel scheint am Samstag oft die Sonne, in höheren Schichten können Wolken die Einstrahlung mitunter merklich dämpfen. In den Niederungen des Ostens und Südostens sowie im Waldviertel gibt es häufig Nebel und Hochnebel von teils großer Beständigkeit. Dicht bewölkt ist es an der Alpensüdseite, dort stauen sich die Wolken und es regnet zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber meist um 1500 Meter. Der Wind weht regional mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd, in den Föhnstrichen oft sogar kräftig bis stürmisch. Je nach Nebel, Sonne und Föhn liegen die Temperaturen in der Früh zwischen null und zwölf, tagsüber zwischen fünf und 17 Grad.