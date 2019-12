So feiert Kate mit der Queen und ihren Lieben

Ein paar Tage vor ihrer Abreise nach Sandringham bittet Queen Elizabeth ihre ganze Verwandschaft zur Einstimmung auf die Festlichkeiten zu einem vorweihnachtlichen Mittagessen in den Buckingham-Palast. So können auch Verwandte, die nicht zum engsten Familienkreis der Königin zählen, mit ihr auf die Festtage anstoßen. Heuer fand der Lunch am 18. Dezember statt. Vermutlich, weil die Queen am nächsten Tag vor dem britischen Parlament Premier Boris Johnsons Regierungsprogramm eröffnen musste.