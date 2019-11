Jennifer Aniston: Kämpferisch wie nie zuvor

Durch diese intensiven Drehs musste sich „Jen“, so sagte sie, zum ersten Mal mit ihrem tatsächlichen Alter auseinandersetzen, obwohl sie sich „körperlich fantastisch fühlt“. Mit 50 sei sie nun viel mehr Pilotin ihres Lebens als früher („Meine Teenager-Zeit war die Hölle“), mittlerweile findet sie auch Gefallen an der Macht, die sie innehat. Diese fühle sich „ziemlich sexy an, genauso wie Intelligenz“.