Europäische Volkspartei wählt Tusk zum neuen Chef

Die konservative Europäische Volkspartei (EVP) hält am Mittwoch im kroatischen Zagreb ihren Parteitag ab. Bei dem Treffen wählen die Delegierten einen neuen Vorsitzenden. Einziger Bewerber für die Nachfolge des Franzosen Joseph Daul ist der bisherige EU-Ratspräsident Donald Tusk aus Polen. „Europa braucht jetzt das, was im September auch in Österreich Sebastian Kurz mit seiner Volkspartei gelungen ist, indem die politische Mitte Stimmen von Rechtsaußen wieder ins Zentrum zurückgeholt hat“, sagte EVP-Fraktionschef Manfred Weber.