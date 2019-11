Liebe Politiker, lest alle diese Briefe!

Im Jahr 2014 habe ich mich entschieden, auf dem zweiten Bildungsweg eine Ausbildung zur Diplom-Sozialbetreuerin für den Schwerpunkt Altenarbeit zu absolvieren. Ein gesetzlich definiertes Berufsbild, das die sozialbetreuerischen Aspekte und die Pflege abdeckt. Ich habe in diversen Praktika sowohl in der Pflege als auch in der Sozialbetreuung und in meiner Zeit in einem Pensionistenwohnhaus vieles gesehen und erlebt. In erster Linie extremen Mangel an (Fach-)Personal. Das Gegenteil wäre in der Begleitung und Betreuung von Menschen mit Demenz enorm wichtig. Dazu kam die Überforderung der bestehenden Teams.