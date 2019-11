Hunderte abgerutschte Hänge allein in zwei Tälern!

Auch die Lawinengefahr ist in Kärnten unvermindert hoch, immer noch nicht erreichbar war Mallnitz, das auf Versorgung aus der Luft angewiesen ist. Doch vielerorts ist der Schaden noch gar nicht absehbar, etwa in den Bezirken Hermagor und St. Veit an der Glan. Und auch in Kärnten griff das Bundesheer den Helfern unter die Arme und befreite Bundesstraßen von Geröll und Schutt. Zivilschutzalarm gab es weiterhin in Feld am See, Obervellach, Reißeck und in Berg im Drautal.