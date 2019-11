Rotes Kreuz richtet medizinische Anlaufstellen ein

Rotes Kreuz, Bundesheer, die Feuerwehren sowie die Polizei, Kelag-Monteure aber auch die Straßenmeistereien - sämtliche Einsatzkräfte arbeiten in Kärnten und Osttirol Hand in Hand, um die Situation für die betroffene Bevölkerung so gut als möglich aufzuarbeiten. Medikamente werden von Hubschraubern in abgelegene Gebiete geflogen sowie Personen ausgeflogen. Das Rote Kreuz richtete zudem medizinische Anlaufstellen ein.