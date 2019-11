„Gib a Ruh“: Hohn für Lögers Emoji-Erklärung

Angesprochen auf ein am Sonntag veröffentlichtes SMS des früheren FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache, in dem sich dieser am 11. Februar 2019 für die Unterstützung Lögers bei den Casinos (CASAG) bedankte, erklärte Löger in der ORF Sendung „Im Zentrum“: „Zum damaligen Zeitpunkt war ich über dieses SMS genauso irritiert. Hab‘ mich sogar spontan geärgert.“