Kern fordert: Strache soll spenden

Der gefallene FPÖ-Chef Strache tat im Ibiza-Video nicht nur Korruptionsavancen kund: So fantasierte der einstige Vizekanzler in der verhängnisvollen Sommernacht etwa auch von angeblichen sexuellen Handlungen Kerns mit Minderjährigen in Afrika - was sich der Altkanzler nicht gefallen lassen wollte. Er klagte im Sommer auf Verleumdung.