George Soros setzt „Kampf“ von Wien aus fort

Uni-Budget um 715 Millionen Euro aufgestockt

Nach dem Umzug nach Wien will die CEU gleich ein weiteres Großprojekt angehen, wie Soros ankündigte. Die Uni sei schon jetzt unter den besten 100 weltweit in den Sozialwissenschaften, „aber wir müssen noch höher hinaus“: Unter dem Titel „Open Society University Network“ (OSUN) will die Universität weltweit Kooperationen mit geeigneten Universitäten eingehen, um an den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu arbeiten. Dabei könne die 1991 gegründete Hochschule bereits auf viele bestehende Kooperationen mit anderen Unis aufbauen. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Budget der CEU um 715 Millionen Euro aufgestockt.