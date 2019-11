Spannender Talk bei Puls 24: Kickl bei Milborn

Klubchef über die Zukunft seiner Partei

Genau so sind die Koalitionsgespräche zwischen Türkis-Grün ein Themenbereich, so wie die Frage nach dem Verhältnis zu Heinz-Christian Strache und seiner Ehefrau Philippa. Rede und Antwort steht Kickl dann freilich auch dazu, wie er als Klubobmann die Zukunft der FPÖ gestalten will.