Berliner Polizei verweigerte Neonazi die Einreise

Wollte in Deutschland heiraten

Der 31-Jährige US-Bürger habe in seiner Befragung am Flughafen Berlin-Tegel angegeben, er wolle in Deutschland heiraten und Urlaub machen, heißt es in dem Bericht weiter. Tatsächlich sei eine junge Frau aus Mecklenburg-Vorpommern zum Flughafen gekommen, um ihn abzuholen.