39 Pkw-Einbrüche in Osttirol und Kärnten geklärt

Der 44-Jährige soll zwischen 23. Juni und 29. August 2019 in Pkw im Lienzer Talboden, dem oberen Drautal, im Gailtal und Arnoldstein eingebrochen sein. Weil der Verdächtige dabei auch Bankomatkarten stahl und diese anschließend verwendete, konnte er anhand der Videoaufzeichnungen der Bankomaten identifiziert werden. Die drei Festgenommenen stehen im Verdacht auch im Grenzgebiet Italien-Slowenien in rund 150 Pkw eingebrochen zu sein. Bei den Pkw-Einbrüchen in Österreich erbeutete der 44-Jährige laut Polizei rund 3.000 Euro an Bargeld und verursachte einen Schaden in der Höhe von rund 20.000 Euro. Alle drei Italiener befanden sich vorerst noch im Gewahrsam der italienischen Behörden.