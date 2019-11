AUA-Maschine wegen Chlorgeruch geräumt

Eine Maschine der Austrian Airlines hat wegen des Auftretens eines chlorähnlichen Geruchs an Bord am Mittwoch nicht wie geplant ihren Flug nach Tel Aviv antreten können. Die Crew wurde sicherheitshalber ins Spital gebracht, die Passagiere mussten das Flugzeug verlassen, so AUA-Pressesprecher Leonhard Steinmann.