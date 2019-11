Faber: Der Dandy mit gesellschaftlichem Gewissen

Karten werden knapp

Im Prinzip erweist sich Faber als perfekter Rollenspieler, der sich selbst gerne mal als reichen Dandy oder koksenden König inszeniert und dabei bei weniger aufmerksamen Zeitgenossen schnell für Verunsicherung sorgt. Ob der auch in anderen Songs stark an die Front mäandernde Sexismus tatsächlich so sein muss, bleibt natürlich zu hinterfragen, doch als Finger-auf-die-Gesellschaftswunden-Drücker spielt Faber auch auf seinem zweiten Album im deutschsprachigen Raum in seiner eigenen Liga. Das muss man nicht mögen, kann aber gut und gerne akzeptieren und tolerieren. Live geht es für den bekennenden Festivalhasser nun in neue Sphären. Der Gig in der Wiener Arena am 9. März ist bereits restlos ausverkauft, am 12. August legt er aber ebendort eine Open-Air-Show nach, für die es unter www.oeticket.com noch Karten gibt. Dort wird auch das Setting anders sein. „Keine Big-Band, aber auch nicht nur zu zweit, wie unlängst im Werk. Der große Wunsch wäre ja irgendwann eine Playback-Tour zu machen. Vielleicht setzen wir uns da mal wirklich ran.“