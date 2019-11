Rauchverbot: So war es 2007 auch in England

Ja, es steigt in der Öffentlichkeit der englischen Metropole tatsächlich so gut wie kein Rauch mehr auf. In den Köpfen vieler Menschen aber noch immer. Vor Ärger. Wie in jenem von Jack, der fast eine Viertelstunde brauchte, um von seinem Sitzplatz in der O2-Arena, in der beim Masters gerade Dominic Thiem für Furore sorgt, zum Haupteingang zu kommen. Dorthin also, wo es die einzige offizielle Raucherzone gibt. Endlich kann er jetzt an seiner Marlboro saugen. Genussvoll. Aber zornigen Blickes. „Irgendwann schreiben sie uns auch noch die Socken vor, die wir zu tragen haben“, schäumt er, bevor er einen kräftigen Schluck aus seinem ebenfalls schäumenden Bierbecher nimmt. Gläser darf man nämlich keine mitnehmen zur Rauchpause. Auch das ist streng verboten.