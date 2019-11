Der „ewig Zweite“: Radlegende ist tot

Poulidor Effekt

Als Aktiver gewann Poulidor zwar Etappen, aber im Gegensatz zu seinem Rivalen Jacques Anquetil, dem fünffachen Sieger, nie die Gesamtwertung der Tour. Achtmal stand er in Paris auf dem Siegespodest, erstmals 1962 und zuletzt 1976 als 40-Jähriger und Gesamt-Dritter. Sein Name sei in Frankreich ein geflügelter Begriff, sagte er zu seinem 80. Geburtstag. „Wenn jemand Zweiter wird, beim Boule-Spiel etwa, ist er ein ‘Poulidor‘“, erklärte der Ex-Radrennfahrer. Man spricht in Frankreich auch von einem „Poulidor-Effekt“, wenn ein Verlierer sympathischer wirkt als der Gewinner.