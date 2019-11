Turracher Höhe startet in die Skisaison

Die Turracher Höhe zählt zu den schneesichersten Skigebieten in Österreich und - abseits der Gletscher - zu jenen mit den längsten Saisonzeiten. Dies verdankt das Skigebiet in erster Linie seiner Höhenlage auf knapp 1.800 Meter sowie den laufenden Investitionen in die technische Beschneiung. So sind auch dieses Jahr von den insgesamt zwei Millionen Euro Investitionen rund 1,3 Millionen in die Modernisierung der Beschneiungsanlage sowie den Bau einer neuen Pumpstation geflossen. Die restlichen 700.000 Euro wurden für die Verbesserung der Pisten sowie den Kauf eines neuen Pistengerätes aufgewendet. Der Winter kann hier in jeder Dimension genossen werden: beim Skifahren oder Snowboarden mit der ganzen Familie auf weiten freien Pisten, aber auch in puncto Erholung, Entspannung und Entschleunigung.