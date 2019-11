Pkw-Lenker kollidierte in Aurolzmünster mit Zug

Unbestimmten Grades wurde ein 21-jähriger Pkw-Lenker aus Peuerbach am 12. November, um 05.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Aurolzmünster verletzt. Der Mann überquerte in Haging auf der Brucker Landesstraße die Geleise der ÖBB-Bahnlinie und übersah einen in Richtung Ried im Innkreis fahrenden ÖBB-Triebwagen, der von einem 48-Jährigen aus Eberschwang gelenkt wurde. Der Pkw kam in der angrenzenden Wiese zum Stillstand. Das Rote Kreuz transportierte den Lenker ins Krankenhaus Ried im Innkreis. Die sieben Fahrgäste sowie der Triebwagenführer blieben unverletzt. Am Pkw und am Triebwagen entstand schwerer Sachschaden. Die Bahnstrecke musste vorübergehend gesperrt werden.