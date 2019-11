„Atemberaubend!“ Tennis-Held Thiem war überwältigt

Aber auch davon ließ sich der 26-jährige Niederösterreicher nicht beirren. Genauso wenig wie von den Roger-Sprechchören in der mit 17.500 Zusehern restlos ausverkauften 02-Arena. Wenig überraschend war ein Großteil der Fans auf der Seite des sechsfachen Masters-Champion. Aber am Ende applaudierten sie dem Österreicher. Und der verneigte sich vor seinem Gegner: „Er ist der beste Spieler aller Zeiten. Ich lerne jedes Mal, wenn ich auf ihn treffe. Ich denke, dass es eine sehr gute Leistung war - mir ist das gelungen, was ich mir vorgenommen habe!“