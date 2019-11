Grandios! Thiem zwingt Federer in die Knie

Thiem hat in bisher drei Antreten jeweils nach nur einem Sieg in der Gruppe den Einzug ins Halbfinale jeweils verpasst, nun hat er ausgezeichnete Karten, sein Ziel Halbfinale zu erreichen. Seinen schon fünften Sieg über Federer begründete er so: „Zum Glück habe ich eine ziemlich gute Bilanz gegen ihn und ich versuche, dass ich in diesem Head-to-Head voran bleibe.“