„Wirte von Politik am Nasenring herumgeführt“

„Jeder Raucher macht sich mitschuldig an Zerstörung des Planeten“

Der Experte appelliert aber auch an das Ökogewissen eines jeden Rauchers: „Jeder, der an einer Zigarette zieht, macht sich in gewisser Weise mitschuldig an der Zerstörung der grünen Lunge des Planeten. Denn für die Plantagen werden Regenwälder gerodet.“ Laut Greenpeace sind übrigens schon die Tabakblätter massiv mit Giften belastet - in ihnen finden sich Spuren von Blei, Arsen und sogar das radioaktive Element Polonium-210.