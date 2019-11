So funkte es zwischen Kekilli und Busen-Yoga-Star

Oma-Café statt Schickimicki

Ihr erstes Treffen lief dann jedoch sehr ungeplant ab: „Wir haben gar nicht darauf geachtet, wo wir hingegen. Wir wollten nur zusammen sein.“ Die beiden Turteltauben hatte es in das hawaiianische Restaurant Ma‘loa in Köln verschlagen. Danach ging es dann in ein Oma-Café und später weiter nach Düsseldorf.