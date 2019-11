Handke: „Keine jugoslawische Staatsbürgerschaft“

Eine US-Plattform hatte, wie berichtet, in der Nationalbibliothek einen Reisepass Handkes ausgegraben, der am 15. Juni 1999 in der jugoslawischen Botschaft in Wien ausgestellt wurde. Handkes Nationalität wird darin als „Jugoslovensko“ angegeben. Ein Foto des Dokuments ist seit Längerem auf der Website des Handke-Archivs der Nationalbibliothek online einzusehen, wurde nach dem Bericht aber für kurze Zeit entfernt.