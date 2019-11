Autofahrer nutzten Radweg als Ausweichstrecke

Reaktionen bei Konfrontation unterschiedlich

Konfrontiert mit dem Fehlverhalten hätten die Autofahrer, die angehalten werden konnten, sehr unterschiedlich reagiert, so der Feuerwehrmann weiter. Großteils hätte man sich einsichtig gezeigt, so manchem sei das Fehlverhalten gar nicht bewusst gewesen, so Popofsits, andere wiederum „ignorierten die Einsatzkräfte einfach und fuhren in ‚zügiger Fahrt‘ weiter“.