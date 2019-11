Kindergarten mit großzügigen Öffnungszeiten

„Wir wollen das erweiterte Kinderzimmer unserer Schützlinge sein. Sie sollen sich wohlfühlen bei uns“, so Kindergartenleiterin Gabriele Leonhardt-Schatzdorfer. Gemeinsam mit ihren Kollegeinnen kümmert sie sich um die Kleinen in den insgesamt sechs Gruppen. „Bei den Öffnungszeiten von 6.30 bis 18 Uhr nimmt der Kindergarten in Güssing eine Sonderstellung ein“, lobt Landtagspräsidentin Verena Dunst.