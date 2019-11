Griechische Polizei findet in Lkw 41 Migranten

Reiste Lastwagen illegal aus der Türkei ein?

Immer mehr Migranten versuchen über Griechenland nach Europa zu gelangen. Griechische Medien mutmaßen, dass der Kühllaster illegal aus der Türkei eingereist ist. Der Transport erinnert an die Tragödie, die sich vor knapp zwei Wochen in Großbritannien ereignet hat, wo in einem Kühlauflieger (Bild unten) die Leichen von 39 Vietnamesen gefunden wurden.