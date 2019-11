Aktivist aus Österreich warf Statuen in den Tiber

Figuren waren während Amazonas-Synode aufgestellt

„Ich wollte dafür sorgen, dass diese Götzen nicht mehr zu kirchlichen Zwecken benutzt werden. Daher schien es mir symbolisch am besten, sie in den Tiber zu werfen.“ Die Figuren, die nackte schwangere Frauen darstellen, waren im Zuge der Amazonas-Synode zur Dekoration in der Kirche Santa Maria in Transpontina aufgestellt.