Heute im Fernsehen: „Entenfellners Tierwelt“

„Juli“ bellt nun in der Hofburg

Von der Streunerin in Griechenland zum Hundepromi - „Juli“ hat es vorgemacht! Tierfreunde retteten sie einst vor dem Leben auf der Straße und brachten sie mit nach Österreich. Als das geliebte Herrchen starb, fand der hübsche Mischling bei niemand geringerem als Bundespräsidenten Alexander van der Bellen und seiner Gattin ein neues Zuhause. Damit wurde „Juli“ zum „First Dog“ Österreichs und brachte frischen Wind ins Leben des Spitzenpolitikers. Sogar bei offiziellen Anlässen durfte der Vierbeiner dabei sein und unter großem Medieninteresse am Schoß Van der Bellens Platz nehmen. Mehr über „Julis“ Leben an der Seite unseres Bundespräsidenten erfahren Sie heute in „Entenfellners Tierwelt“.