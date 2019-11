Schwester erstochen: Einweisung für Eyob E.

„Gestochen, um zu töten“

Er habe die Bluttat in einem Krankheitsschub begangen, meinte der Staatsanwalt am Beginn der Verhandlung und zeigte den Geschworenen Aufnahmen vom Messerangriff, die eine Überwachungskamera festgehalten hatte. „Es wurde gestochen, um zu töten. Es war reine Mordabsicht am Werk“, sagte der Staatsanwalt. Die Bilder veranschaulichten, wie der Mann zunächst mit der rechten Hand dem Opfer in die Brust sticht, die Frau dann mit der linken Hand zu sich zieht und weiter zusticht. Die Klinge drang bis zu elf Zentimeter tief in den Körper der Schwester ein, Herz, Lunge und Leber wurden getroffen.