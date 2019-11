Schwester am Wiener Hauptbahnhof getötet: Prozess

Über jenen 22 Jahre alten Spanier, der in der Nacht auf den 15. Jänner am Wiener Hauptbahnhof mit einem Messer auf seine ältere Schwester zuging und die damals 25-Jährige erstach, wird heute entschieden, ob der Mann in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird. Eyob E. war laut Gutachten zum Zeitpunkt der Tat nicht zurechnungsfähig und damit nicht schuldfähig. Der 22-Jährige leidet an paranoider Schizophrenie.